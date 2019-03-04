FORBES Türkiye'nin bu yıl 14'üncü kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesinde, balık burcu olanlar varlıkları ve sayıları ile diğer burçlara fark attı. Forbes Türkiye'nin hazırladığı 119 kişiden oluşan en zenginler listesinde balık burçları 18 kişiyle yer aldı. Balıkların toplam servetten aldığı pay yüzde 16.5 olarak kayda geçti. Suzan Sabancı Dinçer, Ferit Şahenk, Ali Ağaoğlu, Asım Kibar, Fatih Tosyalı ve Yalçın Sabancı balık burcu olan zenginler arasında.
Listede balık burçlarını 14 kişiyle oğlak burcu olanlar, 11'er kişiyle terazi ve koç burcu olanlar izledi. Akrep ve Aslan burcunda doğanlar 10'ar kişiyken, yengeç ve başak burçlarında 8'er zengin yer aldı. Kova ve boğa burcu 7, ikizler burcu ise 6 zengin var. En zengin burçlar sıralamasının sonuncusu ise 4 kişiyle yaylar oldu. Varlık sıralamasında da toplam serveti 16 milyar 550 milyon dolar olan balıkları, 11 milyar 25 milyon dolarlık servetleriyle koçlar izledi. Yaylar 2 milyar 550 milyon dolarlık toplam servetleri ile burçlar arasında en şanssız burç oldu. Bu yıl toplam serveti 1 milyar doların üzerinde olan aile sayısı ise 33 oldu. Bu ailelerin 188 üyesinin toplam 78.3 milyar dolar servetleri bulunuyor. 119 kişinin toplam serveti de 99.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
BALIK: 18 kişi, servet 16.5 milyar dolar.
OĞLAK: 14 kişi, servet 7.6 milyar dolar.
TERAZİ: 11 kişi, servet 10.2 milyar dolar.
KOÇ: 11 kişi, servet 11 milyar dolar.
AKREP: 10 kişi, servet 7.9 milyar dolar.
ASLAN: 10 kişi, servet 10 milyar dolar.
BAŞAK: 8 kişi, servet 7.7 milyar dolar.
YENGEÇ: 8 kişi, 4.3 milyar dolar.
KOVA: 7 kişi, servet 6.7 milyar dolar
BOĞA: 7 kişi, servet 3.4 milyar dolar.
İKİZLER: 6 kişi, servet 6.4 milyar dolar.
YAY: 4 kişi, servet 2.5 milyar dolar.
Listede balık burçlarını 14 kişiyle oğlak burcu olanlar, 11'er kişiyle terazi ve koç burcu olanlar izledi. Akrep ve Aslan burcunda doğanlar 10'ar kişiyken, yengeç ve başak burçlarında 8'er zengin yer aldı. Kova ve boğa burcu 7, ikizler burcu ise 6 zengin var. En zengin burçlar sıralamasının sonuncusu ise 4 kişiyle yaylar oldu. Varlık sıralamasında da toplam serveti 16 milyar 550 milyon dolar olan balıkları, 11 milyar 25 milyon dolarlık servetleriyle koçlar izledi. Yaylar 2 milyar 550 milyon dolarlık toplam servetleri ile burçlar arasında en şanssız burç oldu. Bu yıl toplam serveti 1 milyar doların üzerinde olan aile sayısı ise 33 oldu. Bu ailelerin 188 üyesinin toplam 78.3 milyar dolar servetleri bulunuyor. 119 kişinin toplam serveti de 99.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
BALIK: 18 kişi, servet 16.5 milyar dolar.
OĞLAK: 14 kişi, servet 7.6 milyar dolar.
TERAZİ: 11 kişi, servet 10.2 milyar dolar.
KOÇ: 11 kişi, servet 11 milyar dolar.
AKREP: 10 kişi, servet 7.9 milyar dolar.
ASLAN: 10 kişi, servet 10 milyar dolar.
BAŞAK: 8 kişi, servet 7.7 milyar dolar.
YENGEÇ: 8 kişi, 4.3 milyar dolar.
KOVA: 7 kişi, servet 6.7 milyar dolar
BOĞA: 7 kişi, servet 3.4 milyar dolar.
İKİZLER: 6 kişi, servet 6.4 milyar dolar.
YAY: 4 kişi, servet 2.5 milyar dolar.
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