Kısa çalışma ödeneğiyle 1.523 - 3.808 TL

Hükümet, pasif işgücü kapsamında işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle destek vermeye devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği bu yıl da işi koruma formülü olarak devrede. Bu yıl son 12 ay asgari ücretle çalışan bin 523, brüt ücreti 4 bin lira olan 2 bin 382, 7 bin lira olan da 3 bin 808 lira kısa çalışma ödeneği desteği alacak.



HAZAL ATEŞ