Ferrari’den 720 hp’lik F8 Tributo

FERRARİ, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği yepyeni modeli F8 Tributo'nun ilk fotoğraflarını yayınladı. 488 GTB'nin yerini almaya hazırlanan F8 Tributo'da yer alan 2016, 2017 ve 2018'de üst üste 3 kez 'Engine of the Year' ödülü ve 'Son 20 Yılın En İyi Motoru' ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli V8 motor, 720 HP güç üretiyor. 488 GTB'ye göre tüm öğeleri yeniden tasarlanan F8 Tributo'nun 2 kişilik kabininde 7 inçlik HMI multimedya sistemi öne çıkıyor.
- Ekonomi
- 04.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.