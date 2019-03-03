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Anadolu’ya refah paketi
Hükümet 'yu kalkındıracak ni devreye sokuyor. Yatırım programı kapsamında 180 milyar lira tutarında 300 projeye destek verilirken, kırsalda 300 bin gence iş kapısı açılacak. Köylerin, ilçelerin girişimcilik haritası çıkartılacak, kırsalda bölgesel yaşam merkezleri kurulacak.

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