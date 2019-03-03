10 banka 2.5 trilyon lirayı aştı

Hisse senetleri borsada işlem gören Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü, 2018'de, 2017'ye göre yüzde 15.4 artarak 2 trilyon 503 milyar liraya ulaştı. Borsada olmayan Ziraat, 537 milyar 156 milyon TL ile Türkiye'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası unvanını sürdürdü.
- Ekonomi
- 03.03.2019
- Gazete
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