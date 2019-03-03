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10 2.5 trilyon lirayı aştı

10 banka 2.5 trilyon lirayı aştı
Hisse senetleri da işlem gören Akbank, Denizbank, Garanti sı, , ICBC Turkey Bank, İş Bankası, QNB Finansbank, Şekerbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi'nin konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü, 2018'de, 2017'ye göre yüzde 15.4 artarak 2 trilyon 503 milyar liraya ulaştı. Borsada olmayan Ziraat, 537 milyar 156 milyon TL ile 'nin en büyük aktif toplamına sahip bankası unvanını sürdürdü.

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