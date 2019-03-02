"En Zengin 100 Türk" açıklandı! Servetleri 100 milyar dolar...

FORBES Türkiye, bu yıl 14'üncü kez hazırladığı 'En Zengin 100 Türk' listesini açıkladı. 119 kişiden oluşan Forbes 100'ün toplam serveti 99.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Listede 29 dolar milyarderi var. Bu milyarderler, Forbes Amerika tarafından gelecek hafta açıklanacak global milyarderler listesinde de yer alacak.



VARİSLER DE LİSTEDE

Listenin ilk sırasında 3.8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak bulunuyor. Son 5 yılın 'en zengini' Yıldız Holding Başkanı Murat Ülker ise 3.7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Üçüncülüğü 2.1 milyar dolarlık servetleriyle Fiba Holding Başkanı Hüsnü Özyeğin ve biyoteknoloji şirketi Samumed'in kurucusu Osman Kibar paylaştı. Bu yıl 11 isim FORBES 100'de ilk kez yer aldı. Daha önceki yıllarda listeden düşen 3 isim bu yıl geri döndü. Toplam servetten 6.1 milyar dolar pay alan bu isimler arasında geçen yıl hayatını kaybeden Enka İnşaat ve Sanayi Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara ve Erdoğan Demirören'in varisleri ile 2016'da hayatını kaybeden Mustafa Koç'un iki kızı da yer alıyor. 29 dolar milyarderinin 6'sı, servetlerini tamamen Türkiye dışında kurup büyüttükleri şirketlerden edindi. Bu isimler şöyle; Osman Kibar, Melih Abdulhayoğlu (Comodo), Suat Günsel (Yakın Doğu Üniversitesi), Hamdi Ulukaya (Chobani), Eren-Fatih Özmen (Sierra Nevada Corporation).







EN ZENGİNLERİN 28'İ KADIN

Listede kadın sayısı 28 olarak gerçekleşti. Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 19.7 olarak gerçekleşirken, en zengin kadın ise 2 milyar dolarlık servetiyle Semahat Arsel oldu. Balık burcu zenginler yüzde 16.6 ile Forbes 100'ün toplam servetinden en büyük payı aldı.