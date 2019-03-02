KOBİ'lere uygun maliyetli finansman desteği tam gaz sürüyor. Ocak'ta devreye alınan, kısa sürede 80 bin 269 KOBİ'nin toplam 25 milyar lira tutarında likidite imkanına sahip olduğu KOBİ Değer Kredisi'nin ardından, 25 milyar liralık yeni kredi paketi açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, KOBİ Değer Kredisi- 2'yi dünden itibaren devreye aldıklarını belirterek, Hazine garantili, toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ'lere hayırlı olmasını temenni etti. KOBİ'lere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 milyar liralık kefalet desteği ile toplam 25 milyar lira kredi hacmi oluşturulacak.

17 banka nın iştirak ettiği KOBİ Değer Kredisi -2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızınkadar cirosu olan KOBİ vasfına sahip işletmeler faydalanabilecek. Ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azamikullandırılabilecek. Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacak. Aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 18.48 faiz oranı uygulanacak kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi.Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Halk Bankası, VakıfBank, QNB Finansbank, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası, Kuveyt Türk, ING Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk, Şekerbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası.