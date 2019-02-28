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Memura bey-hanım kriteri
Kamuda işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan yeni bir sistem kurulurken; hem üslup hem de çalışma alanlarına ilişkin de yeni adımlar atılıyor. Çalışma vaktinin yüzde 75'ini masa başında geçiren rlar için 9 metrekare, şube müdürleri için 12 metrekare, vali, belediye başkanı gibi üst yöneticiler 80-100 metrekare standart olarak belirlendi. Emniyet'in ardından Türk Hava Yolları da 'kanka, bro, abiabla, hacı, başkan, kral' gibi kelimelerin kullanılmaması talimatı verdi. Bu kelimeler yerine ', , siz' kullanılacak.


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