Memura bey-hanım kriteri

Kamuda işe başlama tarihinden emeklilik sonrasına kadarki süreci kapsayan yeni bir sistem kurulurken; hem üslup hem de çalışma alanlarına ilişkin de yeni adımlar atılıyor. Çalışma vaktinin yüzde 75'ini masa başında geçiren memurlar için 9 metrekare, şube müdürleri için 12 metrekare, vali, belediye başkanı gibi üst yöneticiler 80-100 metrekare standart olarak belirlendi. Emniyet'in ardından Türk Hava Yolları da 'kanka, bro, abiabla, hacı, başkan, kral' gibi kelimelerin kullanılmaması talimatı verdi. Bu kelimeler yerine 'hanım, bey, siz' kullanılacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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