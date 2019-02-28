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  • 28.02.2019 10:13
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 10:22

Başkan Erdoğan talimat vermişti! elması tanzimi başladı

'da vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, "Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanı'mı arayacağım; 'Buradaki elmaları süratle İstanbul'a Ankara'ya gönderin' diye... Tanzim satışlarla fırsatçılar ve simsarlar kaybediyor, millet kazanıyor!" diyerek duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün Isparta elması tanzimi başladı.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elma tanziminde ilk tırların yola çıkmasıyla birlikte üreticinin umutlandığını kaydetti. Selçuk, "Bu elmalarımızın tanzimin yanında yurt dışına gitmesi lazım. Oralara giderse, elmamız hem değer kazanır, hem de çöpe gitmemiş olur. Kamu kurumlarında, okullarda, hastanelerde, yemekhanelerde, yurtlarda ve askeriyede tüketilebilir. Dünden itibaren elmalarımız tanzim satışa başlandı, izleyip göreceğiz" dedi.

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