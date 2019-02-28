Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elma tanziminde ilk tırların yola çıkmasıyla birlikte üreticinin umutlandığını kaydetti. Selçuk, "Bu elmalarımızın tanzimin yanında yurt dışına gitmesi lazım. Oralara giderse, elmamız hem değer kazanır, hem de çöpe gitmemiş olur. Kamu kurumlarında, okullarda, hastanelerde, yemekhanelerde, yurtlarda ve askeriyede tüketilebilir. Dünden itibaren elmalarımız tanzim satışa başlandı, izleyip göreceğiz" dedi.