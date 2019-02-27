Türkiye'nin önemli değerlerinden olan 'insan kaynağı'na yönelik bir proje daha hayata geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'yle eğitim ile reel sektör, birbirine entegre edilecek. İllerde Protokol Yürütme Kurulu (PYK) oluşturulacak. Proje ile meslek liseliler, genişletilmiş staj ve uygulamalı eğitim imkanlarıyla ortak eğitim modelinin avantajlarından faydalanacak. Okullarda 'Ar-Ge ve Tasarım-Beceri Atölyeleri' kurulacak. Başarılı öğrencilere burs verilecek. Öğrenciler bilimi, tekniği ve pratiği öğrenecek, mezun olduğunda derhal iş hayatına entegre olacak.
- Ekonomi
- 27.02.2019
- Gazete
Liselilere iş fırsatı
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