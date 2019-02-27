Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara ve yapılandırması bozulanlara sağlanan fırsat için tanınan sürede sona gelindi. Yarın akşama kadar ödeme yapanlar, borçlarından kolayca kurtulacak. GSS prim borçları gecikme cezası ve zammı ödenmeden kapatılacak, yapılandırması bozulanlar yapılandırma avantajına yeniden sahip olacak. Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi de yarın dolacak. Yasa kapsamında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları iade ediliyor. Düzenleme, 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 dönemini kapsıyor. İadeler 29 Mart'a kadar yapılacak.
- Ekonomi
- 27.02.2019
- Gazete
Köprü cezasına iade
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