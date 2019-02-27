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ye bin 300 TL! Annelere yapılan dan kim nasıl faydalanacak?

Çalışsın çalışmasın her ye doğum ı veriliyor. Başvuran anneler her çocuk için ayrı para alıyor. 3 çocuk sahibi olana bin 300 lira ödeniyor.

Anneler için ülkemizde çok sayıda destek var. Bu desteklerden biri de doğum ı. Devlet, her ye çalışsın çalışmasın adı altında ödeme yapıyor. Devlet bu destekle annelere her çocuk başına ayrı ayrı para ödüyor. 15 Mayıs 2015'ten itibaren Türk vatandaşlarına ve 'Mavi Kart' sahiplerine, canlı doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar içinse 600 lira doğum yardımı yapılıyor. 3 çocuk sahibi olan anne toplam bin 300 lira alabiliyor. Doğum yardımı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri'ne yapılabiliyor.



NASIL ALINIR?
Memurlar çalıştıkları kurumlara, yurt dışında yaşayanlar ise büyükelçilik ve konsolosluklara başvurarak ödemesini alabiliyor. Başvuru, doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra, Doğum Yardımı başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılıyor.

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