TURKUVAZ Grubu ve Para Dergisi ile APara tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, sektörün devlerini buluşturdu. İstanbul'da gerçekleştirilen, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleşen zirvede; enerji sektörünün devlerinin yanı sıra, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve iş dünyası bir araya geldi. Turkuvaz Medya Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayan zirvede, Bakan Dönmez, Akdeniz'deki sondajdan 1-2 haftaya ilk bilgilerin geleceğini açıkladı. Düzenlenen özel oturumda ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını cevaplayan Dönmez, enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini söyledi.
PANELLER YAPILDI
Enerji Bakan Yardımcıları Mithat Cansız ve Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı zirvede; APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, The London Energy Club Kurucusu Mehmet Ögütçü, Kalyon Enerji CEO'su Hakan Yıldırım küresel enerji ve doğal kaynaklarda yeni trendler ve Türkiye'nin konumunu tartıştı. Para Dergisi Yazarı Volkan Akı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen küresel enerji ve madencilik gelişmeleri ışığında Türkiye'nin gelecek stratejilerini Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Başkanı Mesut Soylu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ve Tüprag Genel Müdürü Mehmet Yılmaz tartıştı. Enerjide yeni gelecek perspektifi, finansman, yenilenebilir enerji, verimlilik ve dijitalleşme konulu son oturumda moderatörlüğü İstanbul Finans Girişimi Başkanı Dr. Artınç Kocabalkan üstlendi. Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, Akfen Holding CEO'su İ. Süha Güçsav, Limak Enerji Başkanı Batuhan Özdemir, Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, İBB Enerji Genel Müdürü Fatih Saltabaş, Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan ve Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık konuşma yaptı.
ÖNEMLİ İSİMLER
Zirve'nin platin sponsorları Akfen Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Limak Enerji ve Türk Hava Yolları oldu. Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunu üstlendiği Zirve'de Enerjisa, Enerjisa Üretim ve İstanbul Enerji gold sponsor, Çalık Enerji, Global Yatırım Holding, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve VakıfBank silver sponsor olarak yer aldı. EminEvim'in yaka kartı sponsoru olarak katıldığı 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin destek sponsorları Akfel Gaz, Botaş, EPİAŞ, Eren Enerji, Eti Maden, EÜAŞ, Sanko Enerji, Shell, TEDAŞ, TEİAŞ, Tüprag, Türkiye Petrolleri ve TPIC oldu.
PANELLER YAPILDI
Enerji Bakan Yardımcıları Mithat Cansız ve Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı zirvede; APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, The London Energy Club Kurucusu Mehmet Ögütçü, Kalyon Enerji CEO'su Hakan Yıldırım küresel enerji ve doğal kaynaklarda yeni trendler ve Türkiye'nin konumunu tartıştı. Para Dergisi Yazarı Volkan Akı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen küresel enerji ve madencilik gelişmeleri ışığında Türkiye'nin gelecek stratejilerini Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Başkanı Mesut Soylu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer ve Tüprag Genel Müdürü Mehmet Yılmaz tartıştı. Enerjide yeni gelecek perspektifi, finansman, yenilenebilir enerji, verimlilik ve dijitalleşme konulu son oturumda moderatörlüğü İstanbul Finans Girişimi Başkanı Dr. Artınç Kocabalkan üstlendi. Enerji İşleri Genel Müdürü Murat Zekeriya Aydın, Akfen Holding CEO'su İ. Süha Güçsav, Limak Enerji Başkanı Batuhan Özdemir, Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, İBB Enerji Genel Müdürü Fatih Saltabaş, Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan ve Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık konuşma yaptı.
ÖNEMLİ İSİMLER
Zirve'nin platin sponsorları Akfen Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji, Koza Altın İşletmeleri, Limak Enerji ve Türk Hava Yolları oldu. Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunu üstlendiği Zirve'de Enerjisa, Enerjisa Üretim ve İstanbul Enerji gold sponsor, Çalık Enerji, Global Yatırım Holding, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve VakıfBank silver sponsor olarak yer aldı. EminEvim'in yaka kartı sponsoru olarak katıldığı 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin destek sponsorları Akfel Gaz, Botaş, EPİAŞ, Eren Enerji, Eti Maden, EÜAŞ, Sanko Enerji, Shell, TEDAŞ, TEİAŞ, Tüprag, Türkiye Petrolleri ve TPIC oldu.
kalan karakter 1000
trakyanın altı doğalgaz dolu daha çok sondaj yapılsın çıkarılsın
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