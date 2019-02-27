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15 bin alınacak

15 bin polis alınacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade etti. , "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir kısmını İstanbul'a vereceğiz " dedi.

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