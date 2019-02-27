İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'a bin 200 yeni bekçi alınacağını ve il genelindeki bekçi sayısının 5 bine çıkacağını ifade etti. Soylu, "15 bin yeni polis alıyoruz. Bunun büyük bir kısmını İstanbul'a vereceğiz " dedi.
- Ekonomi
- 27.02.2019
- Gazete
15 bin polis alınacak
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