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ye 2 bin 425 TL

Üniversiteliye 2 bin 425 TL
gençler, bu yaz toplum yararına çalışıp, cep harçlığı elde edebilecek. Üniversiteliler Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Öğrencilere 2 bin 425 lira harçlık ödenecek.

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