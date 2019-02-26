Üniversiteli gençler, bu yaz toplum yararına çalışıp, cep harçlığı elde edebilecek. Üniversiteliler Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Öğrencilere 2 bin 425 lira harçlık ödenecek.
- Ekonomi
- 26.02.2019
- Gazete
Üniversiteliye 2 bin 425 TL
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