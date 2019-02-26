ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmelerin dün yarattığı küresel olumlu havanın Moody's açıklamaları ve iç nedenlerle sınırlı yansıdığı dolar/TL güne 5.31 civarında yatay başladı. Dün saat 17.59'da 5.3068/5.3088 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 08.55'te 5.3108/5.3180 seviyesinde bulundu. Aynı saatte sepet bazında TL 5.6711/5.6794, euro/TL ise 6.0341/6.0371 seviyesinde hareket etti. Peki, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 26 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR? (26 ŞUBAT 2019)

Saat 13.10 itibarıyla dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

DOLAR:

ALIŞ: 5,3102

SATIŞ: 5,3114

EURO:

ALIŞ: 6,0274

SATIŞ: 6,0304