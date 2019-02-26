Altın fiyatları zayıf seyreden doların etkisiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,329.08 dolara yükseldi. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artarak 227 bin liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (26 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

226,90

227,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI

363,05

371,23