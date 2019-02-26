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  • 26.02.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 09:25

yükselişte! 26 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam oldu? Canlı rakamlar

yükseliş trendini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.516,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 227,10 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 26 Şubat ...

Altın fiyatları zayıf seyreden doların etkisiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,329.08 dolara yükseldi. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artarak 227 bin liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (26 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
226,90
227,05

ÇEYREK ALTIN FİYATI
363,05
371,23

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