Asgari ücret 2019 için yüzde 26.05'lık zamla aylık brüt 2558.40 TL oldu. Asgari ücret net olarak 2020.90 TL, günlük brüt ise 85.28 TL olarak açıklandı. Asgari ücretle birlikte AGİ de maaşlara zamlı yansımaya başladı. Gelir Vergisi Kanunu'na göre 2008'den itibaren ücretlerin vergilendirilmesi sırasında AGİ uygulanıyor.