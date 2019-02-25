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  • 25.02.2019 10:53
  • Son Güncelleme: 25.02.2019 10:55

başvuruları için yarın son gün! 1200 personel alımı başvuru şartları

İş arayan binlerce kişiyi yakından ilgilendiren başvuruları yarın sona erecek. 1200 kişiyi istihdam edeceklerini açıklayan İçişleri Bakanlığı için başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereden yapılıyor?

Binlerce kişiye iş olanağı sağlayacak olan İçişleri Bakanlığı, 1200 personel alacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın hangi bölümlere personel alacağını ve vereceği ücreti de belirledi. İşte İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı ile ilgili detaylar…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

21 Şubat'ta başlayan personel alımı başvuruları 26 Şubat'ta yani yarın sona erecek. Başvurular www.icisleri.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.

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