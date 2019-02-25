Binlerce kişiye iş olanağı sağlayacak olan İçişleri Bakanlığı, 1200 personel alacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nın hangi bölümlere personel alacağını ve vereceği ücreti de belirledi. İşte İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı ile ilgili detaylar…



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

21 Şubat'ta başlayan personel alımı başvuruları 26 Şubat'ta yani yarın sona erecek. Başvurular www.icisleri.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.