Bugünkü
Takvim

Barselona çıkarması

Barselona çıkarması
Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Kongresi, 'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı Mobil 'nde, Turkcell mühendislerince geliştirilen BiP, fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani gibi dijital servisler katılımcıların beğenisine sunuluyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz; DO-Dijital Operatör... Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz; bin 440... Yani, müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, bin 440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBarselona çıkarması
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri