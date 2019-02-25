Barselona çıkarması

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen GSMA Mobil Dünya Kongresi, İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi'nde, Turkcell mühendislerince geliştirilen BiP, fizy, TV+, Lifebox, Dergilik, Kopilot ve Yaani gibi dijital servisler katılımcıların beğenisine sunuluyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Dünyanın en kısa vizyonuna sahip şirketiz; DO-Dijital Operatör... Yine dünyanın en kısa stratejisini uyguluyoruz; bin 440... Yani, müşterilerimize Dijital Operatör vizyonu ile en iyi deneyimi sağlayan dijital servisler sunmayı, bin 440 stratejisi ile de günün her anında onların yanında olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 25.02.2019
- Gazete
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