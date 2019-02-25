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  • 26.02.2019 00:24
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 00:29

Bakan Albayrak: "Güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz"

: "Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz."

Güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz
, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kritik " "nı değerlendirdi. Albayrak, yaptığı paylaşımda "Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz." dedi.



İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

"TOBB Sektörel Ekonomi Şurası'nda tüm sektör temsilcilerimizi tek tek dinledik, sorunlarını ve çözüm önerilerini not aldık. Ekonominin her alanında ayakları yere basan, piyasalara ve insanımıza güven veren politikalarla hedeflerimize ilerliyoruz."

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