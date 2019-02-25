2 yakada tekne şov

İstanbul'un iki yakası milyonluk teknelere ev sahipliği yapıyor. 16 Şubat'ta kapılarını açan ve bugün sona erecek Boat Show Tuzla, Viaport Marina'da; 3 Mart'a kadar devam edecek CNR Avrasya Boat Show ise CNR EXPO Yeşilköy'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Boat Show Tuzla'da değerleri 50 bin ile 50 milyon lira arasında değişen 150'de fazla tekne sergileniyor. CNR Avrasya Boat Show'da ise 4 bin liradan 102 milyon liraya kadar fiyat aralığındaki tekne, yat ve yelkenliler görücüye çıktı. Avrasya Boat Show'da Princess, Sanlorenzo, Prestige, Cranchi, Azimut, Numarine, Hanse gibi markaların olduğunu söyleyen fuar yetkilileri, "Numarine 45XP, 102 milyon liradan başlayan fiyatı ile fuarın en büyük ve en pahalı teknesi. İtalyan Sanlorenzo da Türkiye'de ilk kez sergileniyor. Değeri 35 milyon lira" dedi. Boat Show Tuzla yetkilileri de "Fuarın en pahalısı Türk yapımı Serenitas adlı motoryat. Fiyatı ise 50 milyon lira" diye konuştu.
- Ekonomi
- 25.02.2019
- Gazete
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