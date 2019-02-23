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Ayda 343 lira taksitle konut

Ayda 343 lira taksitle konut
TOKİ, 32 ilde 5 bin 439 konutu açık satışa çıkardı. Projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatları 80 bin liradan, taksitleri ise 343 liradan başlıyor. Konutlar ön şartsız, kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak. Vatandaşlar son başvuru tarihine kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabilecek.

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