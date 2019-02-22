Kasko ek avantajlarla zenginleşiyor

Günümüzde kasko yaptırmanın artık bir lüks olarak algılanmadığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Kasko ile sadece müşterilerimizin aracını korumuyoruz, üçüncü şahısları da koruma altına alıyoruz. Aynı zamanda Ray Sigorta olarak kasko poliçelerimizi sigortalıların yaşayabilecekleri zorlukları göz önünde bulundurarak çeşitli teminatlarla güçlendiriyoruz. Örneğin; ikame araç süresinde sektörün en iyi uygulamaları arasındayız, müşterilerimize hasarsızlık koruma teminatı veriyoruz. Böylece hasar anında onların yanında durarak daha konforlu bir süreç yaşatıyoruz" dedi. Kaskonun sadece aracın karışabileceği kazalarda oluşan hasarı değil; deprem, sel, dolu ve hatta toplumsal hareketler sırasında araçta meydana gelebilecek her türlü hasarı da güvence altına aldığını hatırlatan Erdoğan, "Son 2 yıldır meydana gelen sel ve dolu gibi doğa kaynaklı afetler, araçlarda çok fazla hasara neden oldu. Bu doğa olayları yüzünden sürücüler de çok zor durumda kaldı. Öngörülemez riskin bu kadar arttığı dönemlerde kasko bir zorunluluk haline geldi" ifadesini kullandı.
PERT DEĞİLSE...
Ray Sigorta, daha geniş kitleye ulaşmasını hedeflediği kasko ürününü çeşitli teminatlarla güçlendiriyor. Şirket, sigortalıların zor durumda kalmaması için kasko poliçesi dahilinde normalde 14 gün olarak sunulan ikame araç süresini, 30 güne çıkardı. Ray Sigorta aynı zamanda, hasarsızlığın korunması tarafında da avantajlarını sürdürüyor. Bu da bir sonraki dönem kaskoda daha düşük prim avantajı sağlıyor. Hasarsızlık oranı yüzde 30'a gelen müşterilerine, hasarsızlık koruma teminatı veren şirket, aracın o yıl pert olmaması durumunda ve hasarda Ray Sigorta Hızlı Onarım Merkezleri'nin kullanılması halinde hasarsızlığı devam ettiriyor. Türkiye'nin birçok ilinde, 44 servisiyle Ray Sigortalılar'a hizmet sunan Hızlı Onarım Merkezleri hızla ağını genişletiyor. Merkezler, 15 bin liraya kadar hasarlarda eksper beklemeden hızlıca onarım sağlıyor.
PERT DEĞİLSE...
Ray Sigorta, daha geniş kitleye ulaşmasını hedeflediği kasko ürününü çeşitli teminatlarla güçlendiriyor. Şirket, sigortalıların zor durumda kalmaması için kasko poliçesi dahilinde normalde 14 gün olarak sunulan ikame araç süresini, 30 güne çıkardı. Ray Sigorta aynı zamanda, hasarsızlığın korunması tarafında da avantajlarını sürdürüyor. Bu da bir sonraki dönem kaskoda daha düşük prim avantajı sağlıyor. Hasarsızlık oranı yüzde 30'a gelen müşterilerine, hasarsızlık koruma teminatı veren şirket, aracın o yıl pert olmaması durumunda ve hasarda Ray Sigorta Hızlı Onarım Merkezleri'nin kullanılması halinde hasarsızlığı devam ettiriyor. Türkiye'nin birçok ilinde, 44 servisiyle Ray Sigortalılar'a hizmet sunan Hızlı Onarım Merkezleri hızla ağını genişletiyor. Merkezler, 15 bin liraya kadar hasarlarda eksper beklemeden hızlıca onarım sağlıyor.
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