Halk Emeklilik’ten indirim kampanyası

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda 5 milyondan fazla çalışanın bulunduğunu belirten Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, çalışanların toplam fon tutarının da 5 milyar lira seviyesine yaklaştığını söyledi. "1 Ocak 2017'de başlayan sistemin çok kısa müddette 5 milyon çalışana ulaşması büyük bir başarıya işaret ediyor. Bu başarının altında da kamunun ve sigorta sektörünün özverili çalışması ve emeği yatıyor" diyen Öztürk, şöyle konuştu:
FARK ÖDENMİYOR
"Ne var ki, gelinen nokta ülkemizdeki potansiyeli sadece kısmi olarak yansıtıyor. Temelinde genç ve çalışan bir nüfusun bulunduğu potansiyelin gerçek anlamıyla hayata geçirilebilmesi için otomatik katılımın çok sayıdaki avantajının iyi anlatılması, bunun iletişiminin profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor." 600 bin çalışan ve 837 milyon liralık fon büyüklüğü ile otomatik katılım sisteminde en çok tercih edilen şirketler arasında bulunan Halk Emeklilik, bu yılın başında uygulamaya aldığı kampanyalar ile çalışanlara önemli fırsatlar sunuyor. Otomatik katılıma Halk Emeklilik ile dahil olan tüm firmaların çalışanları ve mevcut OKS müşterileri tamamlayıcı sağlık sigortasını (TSS) tüm Halkbank şubelerinden yüzde 20 indirimli olarak alabiliyor. Özel sağlık sigortasına önemli bir alternatif sunan Halk Sigorta SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılar SGK ve aynı zamanda Halk Sigorta ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık hizmetleri için fark ücreti ödemek zorunda kalmıyor.
FARK ÖDENMİYOR
"Ne var ki, gelinen nokta ülkemizdeki potansiyeli sadece kısmi olarak yansıtıyor. Temelinde genç ve çalışan bir nüfusun bulunduğu potansiyelin gerçek anlamıyla hayata geçirilebilmesi için otomatik katılımın çok sayıdaki avantajının iyi anlatılması, bunun iletişiminin profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor." 600 bin çalışan ve 837 milyon liralık fon büyüklüğü ile otomatik katılım sisteminde en çok tercih edilen şirketler arasında bulunan Halk Emeklilik, bu yılın başında uygulamaya aldığı kampanyalar ile çalışanlara önemli fırsatlar sunuyor. Otomatik katılıma Halk Emeklilik ile dahil olan tüm firmaların çalışanları ve mevcut OKS müşterileri tamamlayıcı sağlık sigortasını (TSS) tüm Halkbank şubelerinden yüzde 20 indirimli olarak alabiliyor. Özel sağlık sigortasına önemli bir alternatif sunan Halk Sigorta SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sigortalılar SGK ve aynı zamanda Halk Sigorta ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık hizmetleri için fark ücreti ödemek zorunda kalmıyor.
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