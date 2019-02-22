Brüt/net asgari ücret 2019 yılında ne kadar? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

Vatandaşlar gündemde sıkça brütten nete maaş hesaplamasını yapıyor. Özellikle asgari ücret çalışanları 2019 zammıyla birlikte net ve brüt maaşlarının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. İşte 2019 yılı asgari ücrete dair bilgiler ve brütten nete hesaplama yolu…



2019 BRÜT/NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Hükümet tarafından yapılan yüksek oranda zam ile milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlar oldukça sevindi. Yüzde 26,05 artış yapılarak büyük bir ekonomik iyileştirme sağlandı. Yapılan bu zamla birlikte 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.020,58 TL oldu.





BRÜTTEN NETE HESAPLAMA İŞLEMİ



Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.