Bugünkü
Takvim

Uçakta uyku konforu

Uçakta uyku konforu
TÜRK Hava Yolları (), kıtalar arası uçuşlarda sınıfında servis ettiği uyku setini yeniledi. THY İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı Zeki Çukur, "Yeni evimiz Havalimanı ile birlikte yaşadığımız değişimi farklı yenilikler ile sürdürüyoruz. Yeni ürünlerimizi uzun bir Ar-Ge ve tasarım süreciyle hazırladık" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriUçakta uyku konforu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri