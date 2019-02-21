Uçakta uyku konforu

TÜRK Hava Yolları (THY), kıtalar arası uçuşlarda Business Class sınıfında servis ettiği uyku setini yeniledi. THY İkram ve Uçak İçi Ürünler Başkanı Zeki Çukur, "Yeni evimiz İstanbul Havalimanı ile birlikte yaşadığımız değişimi farklı yenilikler ile sürdürüyoruz. Yeni ürünlerimizi uzun bir Ar-Ge ve tasarım süreciyle hazırladık" dedi.
- Ekonomi
- 21.02.2019
- Gazete
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