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  • 21.02.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 10:00

Euro ve bugün ne kadar? (21 Şubat 2019)

Fed'in son tutanaklarda bu yıl olası faiz artırımı beklentilerini artırmasıyla /TL yükselişte, küresel piyasalar izleniyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3060 lira, euronun satış fiyatı ise 6,0210 lira olmuştu. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 21 Şubat güncel döviz kurları...

Euro ve dolar ne kadar?

Dolar Fed'in son toplantı tutanaklarının bu yıl olası faiz artırımına ilişkin beklentileri yeniden canlandırmasının ardından hafif yükselirken, yatırımcıların dikkati yeni ipuçları için ticaret meselelerine çevrildi. Fed'in son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtilerek, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirmesinin ardından dolar yen karşısında hafif yükselirken, euro karşısında kayıplarını azalttı. Peki, euro ve dolar şu an ne kadar? İşte 21 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Dolar, ve euro alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3320 5,3330
Avro 6,0550 6,0560

Son dönemde Türk lirası ile yüksek korelasyon içerisinde yer alan Güney Afrika randında dün artan oynaklığın etkisiyle TL dolar karşısında değer kaybetti. Dün 5,3297'ye kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 5,3245'ten tamamladı.

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