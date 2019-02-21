Dolar Fed'in son toplantı tutanaklarının bu yıl olası faiz artırımına ilişkin beklentileri yeniden canlandırmasının ardından hafif yükselirken, yatırımcıların dikkati yeni ipuçları için ticaret meselelerine çevrildi. Fed'in son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtilerek, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirmesinin ardından dolar yen karşısında hafif yükselirken, euro karşısında kayıplarını azalttı. Peki, euro ve dolar şu an ne kadar? İşte 21 Şubat güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

Dolar, ve euro alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,3320 5,3330

Avro 6,0550 6,0560

Son dönemde Türk lirası ile yüksek korelasyon içerisinde yer alan Güney Afrika randında dün artan oynaklığın etkisiyle TL dolar karşısında değer kaybetti. Dün 5,3297'ye kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 5,3245'ten tamamladı.