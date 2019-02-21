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  • 21.02.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 09:23

son dakika! 21 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam oldu?

dün gördüğü son 10 ayın zirvesinin altında işlem görüyor. Yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gram fiyatı dün kapanışta yüzde 0,26 yükselişlte işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam oldu? İşte 21 Şubat ...

Altın doların Fed tutanaklarının ardından hafif yükselmesiyle dün gördüğü 10 ayın zirvesinin altında işlem görüyor. Spot altının ons fiyatı dün 1,346.73 dolar ile 19 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.1 artışla 1,340.14 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI
229,23
229,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI
366,77
375,04

YARIM ALTIN FİYATI
731,25
750,08

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