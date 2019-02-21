Altın doların Fed tutanaklarının ardından hafif yükselmesiyle dün gördüğü 10 ayın zirvesinin altında işlem görüyor. Spot altının ons fiyatı dün 1,346.73 dolar ile 19 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.1 artışla 1,340.14 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 ŞUBAT 2019)

GRAM ALTIN FİYATI

229,23

229,38

ÇEYREK ALTIN FİYATI

366,77

375,04

YARIM ALTIN FİYATI

731,25

750,08