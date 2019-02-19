VAKIF Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla son bir yıl içerisinde 5 milyar liralık kira sertifikası ihraç tavanını tamamlarken, 2019 yılı için de SPK'dan 8 milyar liralık yeni ihraç tavanı onayı aldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "2017'de aldığımız ilk ihraç tavanımız olan 2 milyar lirayı 10 tertip halinde, 2018'de aldığımız 5 milyar liralık ihraç tavanımızı ise 26 tertip halinde kira sertifikası ihraçları yoluyla 2019'un Şubat ayında tamamlıyoruz. Şu anda tedavülde toplamda yaklaşık 1.7 milyar liralık 8 adet kira sertifikamız bulunuyor" dedi.
- Ekonomi
- 19.02.2019
- Gazete
Vakıf Katılım’dan yeni hamle
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