Japon teknoloji şirketi SECOM, Aktif Bank ile Türkiye pazarına girdi Japon teknoloji şirketi SECOM, Çalık Grubu’nun finansal teknolojiler alanında öncü kuruluşu Aktif Bank ile Türkiye pazarına girdi.

Türkiye'nin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çalık Grubu, yenilikçi finansal teknoloji platformu olma misyonuyla hareket eden şirketi Aktif Bank ve Japonya'nın ileri teknolojisine, uzmanlığına sahip dünyanın öncü entegre güvenlik sağlayıcılarından SECOM'un yarı yarıya ortaklıkla kurduğu Secom Aktif Yatırım A.Ş. şirketiyle, Türkiye'de yaklaşık 4,6 milyar dolar büyüklüğe ulaşan güvenlik sektöründe yatırım gerçekleştirdi. Çalık Holding ve Aktif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, "Yaşam teknolojileri alanında yapay zekâların etkin kullanımı ile inovatif hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğiyle kurumlara, yaşam teknolojilerinde rehber olmayı ve dönüşümü en verimli şekilde gerçekleştirmelerine destek vermeyi amaçlıyoruz. İki şirketin güçlü sermaye yapısıyla ve yüzde elli yüzde elli ortaklıkla hayata geçen SECOM Aktif Yatırım'in önümüzdeki dönemde gerek organik gerekse inorganik şekilde, şirket alımları da yaparak şu anda Türkiye'de büyümesini hedefliyoruz" diye konuştu. SECOM Başkanı Yasuo Nakayama da, "Kaliteli ürünlerle Türk halkının konfor ve refah düzeyini yükselteceğiz" dedi.



​GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM

SECOM Aktif, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için güvenlik teknolojileri sunacak. Secom Aktif, Türkiye ile birlikte 18 ülkede faaliyet gösteren ve 60 bin çalışanı bulunan SECOM'un teknoloji ve bilgi birikimi ile Aktif Bank'ın inovatif ve teknoloji odaklı yaklaşımının sinerjisiyle sektöre farklı ve dinamik bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.