Abonelikler e-Devlet’ten

Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, turkiye.gov. tr adresinden yeni bir hizmeti daha devreye aldı. Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak sistemle abonelik işlemleri dünden itibaren e-Devlet'e taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Artık tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecek. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız" dedi. Uygulamayla, evine işyerine elektrik, su ve doğalgaz ve telekom gibi abonelikleri başlatmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Proje ile vatandaşlar abonelikler için şubelere gitmek durumunda kalmayacak.