Bugünkü
Takvim

’den 5 milyarlık ödeme

TARSİM’den 5 milyarlık ödeme
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ile genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006'dan 26 Aralık 2018'e kadar toplam 10 milyon 630 bin 691 poliçe düzenlendiğini, 4.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandığını ve 5 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTARSİM’den 5 milyarlık ödeme
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri