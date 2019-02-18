Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM ile Türkiye genelinde uygulamanın başladığı 1 Haziran 2006'dan 26 Aralık 2018'e kadar toplam 10 milyon 630 bin 691 poliçe düzenlendiğini, 4.5 milyar lira devlet prim desteği sağlandığını ve 5 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.
- Ekonomi
- 18.02.2019
- Gazete
TARSİM’den 5 milyarlık ödeme
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