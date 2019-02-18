Havalimanı'nı yapan İGA firması İstanbul, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Konya'da ağaçlandırma yapacak, Çatalca'da 50 hektarlık alana 80 bin fidan dikilecek.
İstanbul Havalimanı için yeşil harekât | 10 milyon ağaç dikilecek
Taşınma işlemleri 3 Mart'ta tamamlanarak ilk fazı yüzde yüz oranında açılacak İstanbul Havalimanı için 5 yılda 5 bin hektar alana 10 milyon ağaç dikilecek.
Havalimanı'nı yapan İGA firması İstanbul, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Konya'da ağaçlandırma yapacak, Çatalca'da 50 hektarlık alana 80 bin fidan dikilecek.
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