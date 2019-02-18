Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.02.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 10:01

için yeşil harekât | 10 milyon ağaç dikilecek

Taşınma işlemleri 3 Mart'ta tamamlanarak ilk fazı yüzde yüz oranında açılacak için 5 yılda 5 bin hektar alana 10 milyon ağaç dikilecek.




Havalimanı'nı yapan İGA firması İstanbul, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Konya'da ağaçlandırma yapacak, Çatalca'da 50 hektarlık alana 80 bin fidan dikilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul Havalimanı için yeşil harekât | 10 milyon ağaç dikilecek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar