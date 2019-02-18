İçişleri Bakanlığı'nın Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere personel alımları gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı başvuruları 21-26 Şubat tarihleri arasında bakanlığın resmi internet sitesi ya da e-devlet üzerinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
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