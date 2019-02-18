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  • 18.02.2019 17:33
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 17:34

1200 personel alacak! Başvuru şartları nelerdir?

İş arayanlar için müjdeli bir haber geldi. 1200 kişi personel alımı yapacağını duyurdu. Peki şartları nelerdir? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte tüm merak edilenler…

İçişleri Bakanlığı'nın Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere personel alımları gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı 1200 personel alımı başvuruları 21-26 Şubat tarihleri arasında bakanlığın resmi internet sitesi ya da e-devlet üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

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