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  • 18.02.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 11:55

e-Devlet giriş: Elektrik, doğalgaz, su ve telekom abonelikleri nasıl yapılır?

E-Devlet ile birçok kamu işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Bugünden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden elektrik, doğalgaz, su ev telekom abonelikleri yapılabilecek. e-Devlet giriş nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden hangi işlemler yapılabiliyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

Yeni dönem başladı! Abonelik işlemleri artık e-Devlet'te!

e-Devlet her geçen gün yeniliklerle vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bugün itibarıyla elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Şubelere gitmeye gerek kalmadan işlemler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

ABONELİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra gerekli aramayı yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni sistem ile vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek. Proje ile "obez devletten" kurtulmak ve bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor. 2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

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