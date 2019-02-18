e-Devlet giriş: Elektrik, doğalgaz, su ve telekom abonelikleri nasıl yapılır?

e-Devlet her geçen gün yeniliklerle vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, bugün itibarıyla elektrik, doğalgaz, su ve Türk Telekom abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Şubelere gitmeye gerek kalmadan işlemler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

ABONELİK İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra gerekli aramayı yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni sistem ile vatandaşlar aboneliklerini de e-devlet üzerinden sonlandırabilecek. E-devlet üzerinden işlem yapamayan vatandaşlar ise ilgili noktaya giderek aboneliğini yüz yüze yapabilecek. Proje ile "obez devletten" kurtulmak ve bürokrasinin sıfıra inmesi amaçlanıyor. 2019 sonuna kadar e-Devlet entegrasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin koordinasyonunda tüm bakanlık ve kurumlarda tamamlanması da planlanıyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?