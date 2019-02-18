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  • 18.02.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 10:11

son dakika! Dolar ve fiyatları ne kadar? 18 Şubat güncel döviz kurları

Serbest piyasada 5,2850 liradan, ise 5,9820 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2720 lira, euronun satış fiyatı ise 5,9380 lira olmuştu. Peki, bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? işte 18 Şubat güncel döviz kurları...

ABD ile Çin'in ticaret gerilimini giderecek bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle güçlenen risk iştahına paralel olarak başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2880 5,2890
Avro 5,9830 5,9840

ANKARA
ABD Doları 5,2550 5,3050
Avro 5,9350 6,0050

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 yükselişle 96.87 seviyesinde, /dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1279 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.60 seviyesinde bulunuyor.

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