Dolar ABD ile Çin'in ticaret gerilimini giderecek bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle güçlenen risk iştahına paralel olarak başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi.
EURO VE DOLAR NE KADAR?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,2880 5,2890
Avro 5,9830 5,9840
ANKARA
ABD Doları 5,2550 5,3050
Avro 5,9350 6,0050
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 yükselişle 96.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1279 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.60 seviyesinde bulunuyor.
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