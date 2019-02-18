Dolar ABD ile Çin'in ticaret gerilimini giderecek bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle güçlenen risk iştahına paralel olarak başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi.

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2880 5,2890

Avro 5,9830 5,9840

ANKARA

ABD Doları 5,2550 5,3050

Avro 5,9350 6,0050

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 yükselişle 96.87 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1279 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.60 seviyesinde bulunuyor.