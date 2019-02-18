Altın fiyatları, ABD ile Çin'in ticaret gerilimini giderecek bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle doların değer kaybetmesine paralel olarak iki haftadan uzun bir sürenin zirvesine yükselirken, paladyum fiyatı rekor kırdı. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altı fiyatı ne kadar? İşte 18 Şubat güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
GRAM ALTIN FİYATI
223,39
223,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
357,43
365,49
YARIM ALTIN FİYATI
712,63
730,98
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.