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  • 18.02.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 09:48

son dakika! 18 Şubat gram altın, çeyrek altın, tam

yeni haftaya nasıl başladı? Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilenler arasında yer alan altının gram fiyatı, bu hafta kapanışta yüzde 0.81 artışla işlem gördü. Yatırımcılar altının yeni hafta fiyatını merak ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam İşte 18 Şubat altın fiyatları...

Altın fiyatları, ABD ile Çin'in ticaret gerilimini giderecek bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle doların değer kaybetmesine paralel olarak iki haftadan uzun bir sürenin zirvesine yükselirken, paladyum fiyatı rekor kırdı. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altı fiyatı ne kadar? İşte 18 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
223,39
223,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI
357,43
365,49

YARIM ALTIN FİYATI
712,63
730,98

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