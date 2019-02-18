Altın fiyatları, ABD ile Çin'in ticaret gerilimini giderecek bir anlaşmaya varacağı beklentisiyle doların değer kaybetmesine paralel olarak iki haftadan uzun bir sürenin zirvesine yükselirken, paladyum fiyatı rekor kırdı. Peki, bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve tam altı fiyatı ne kadar? İşte 18 Şubat güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

223,39

223,54

ÇEYREK ALTIN FİYATI

357,43

365,49

YARIM ALTIN FİYATI

712,63

730,98