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Prim düşsün azalır

Prim düşsün işsizlik azalır
İşsizlik rakamların beklenenin üzerinde artmasından dolayı çok hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zaman kaybetmeden orta ve uzun vadeli strateji planı hazırlanmalı" dedi. Palandöken, kısa vadede oranının azalması için primi oranlarının hiçbir şarta bağlı olmaksızın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

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