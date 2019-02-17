Prim düşsün işsizlik azalır

İşsizlik rakamların beklenenin üzerinde artmasından dolayı çok hızlı bir şekilde önlem alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zaman kaybetmeden orta ve uzun vadeli strateji planı hazırlanmalı" dedi. Palandöken, kısa vadede işsizlik oranının azalması için SGK primi oranlarının hiçbir şarta bağlı olmaksızın düşürülmesi gerektiğini söyledi.
- Ekonomi
- 17.02.2019
- Gazete
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