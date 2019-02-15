İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini sonlandırdığı durumlarda ödenen tazminatlardaki vergi iadesi ile ilgili yol haritası netleşti. Konuyla ilgili kanunun geçen ay yayımlanmasının ardından vergi iadesinden yararlanmak isteyenlerin beklediği tebliğ taslağı tamamlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanarak görüşe açılan taslağı göre, 27 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlerde, iş akitleri karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile sona erdirilen işçilere ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek. İş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında yapılan ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek. Vergi iadesi başvuruları, işverenin mükellefi olduğu vergi dairesine ya da internet üzerinden yapılacak.
- Ekonomi
- 15.02.2019
- Gazete
Tazminatlardaki vergi iadesinin detayları belli oldu
Tazminatlardaki vergi iadesinin yol haritası belli oldu. Başvurular internetten de yapılabilecek. Kesilen tüm gelir vergisi çalışanlara iade edilecek.
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