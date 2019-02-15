Bugünkü
Takvim

lardaki nin detayları belli oldu

lardaki nin yol haritası belli oldu. Başvurular ten de yapılabilecek. Kesilen tüm gelir vergisi çalışanlara iade edilecek.

Tek tıkla para iadesi
İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini sonlandırdığı durumlarda ödenen lardaki ile ilgili yol haritası netleşti. Konuyla ilgili kanunun geçen ay yayımlanmasının ardından vergi iadesinden yararlanmak isteyenlerin beklediği tebliğ taslağı tamamlandı. Hazine ve 'nca hazırlanarak görüşe açılan taslağı göre, 27 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlerde, iş akitleri karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi ile sona erdirilen işçilere ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek. İş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında yapılan ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek. Vergi iadesi başvuruları, işverenin mükellefi olduğu vergi dairesine ya da üzerinden yapılacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTazminatlardaki vergi iadesinin detayları belli oldu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri