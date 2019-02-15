Poşet beyannamesi ne zaman verilecek? Süre uzatıldı mı?

Poşet beyannamesi, bu ay 15 Şubat Cuma günü teslim edilecek. E-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek olan beyan, interaktif vergi dairesi aracılığıyla da tamamlanabilecek. Peki, poşet beyannemesi için uzatılma kararı alındı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

POŞET BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Poşet beyannamesi bu ayın ve her ayın 15'inde beyan edilecek. Beyan işlemleri, interaktif vergi dairesi ve E-Devlet kapısı üzerinden tamamlanacak.

Ocak ayında yapılan bildirimlerin; satışı takip eden Şubat ayı içinde 15 Şubat 2019'a kadar yapılması gerekmekte olup bildirimler için son tarih 15 Şubat 2019 dur.

Ocak ayında yapılan satışların bildirimine yönelik ödemelerin; bildirim yapılan ayı takip eden ikinci ay olan Nisan ayı içerisinde (30 Nisan'a kadar) yapılması gerekmektedir.

Süre uzatımına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

POŞET SATIŞI YAPILMAYAN DÖNEMDE NASIL BİR BEYAN VERİLECEK?

Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktaları beyanlarını https://ivd.gib.gov.tr web adresini kullanarak interaktif vergi dairesine kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), veri girişlerini "boş" bırakarak veya miktarlara "0" (sıfır) değeri girerek gerçekleştirebilirler.

SİSTEMİN HATA VERMESİ YA DA 'YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR' UYARISI VERMESİ HALİNDE NELER YAPILMALI?

Plastik Poşet Beyan Sistemi bazen aşırı yoğunluktan hata vermektedir. Ancak bu hata mesajı daimi olarak devam ediyor ise giriş yapmaya çalışan şahıslar firmalarca kayıt tutmaya yetkilendirilmemiş olabilirler. Bu durumda, bağlı bulundukları vergi dairesine veya Gelir İdaresi Başkanlığına başvurarak yetkilerini kontrol etmeleri/güncellemeleri gerekmektedir.

POŞET SATMAYAN ANCAK DEPOSUNDA POŞET STOKU OLANLAR BEYANI NASIL YAPACAK, SADECE STOKLARINDA BULUNAN POŞETLERİN BEYANINI MI YAPACAKLAR?

Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken depolarında stok poşet bulunanlar söz konusu poşetleri satmamaları durumunda boş beyanname vereceklerdir. Veri girişinde temin yeri "Stoktan kullanım" şeklinde, temin edilen yerin TC/VK numarası yerine ise kendi TC/VK numaralarını girmeleri yeterli olacaktır.

Boş beyan verecek olanlar; interaktif vergi dairesinde kayıt olup (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile), beyanlarını gerçekleştireceklerdir.

STOKTAKİ POŞETLERİN SATIŞININ YAPILMASI VEYA BEDELSİZ OLARAK/PROMOSYON OLARAK TEMİN EDİLEN (NEREDEN ALINDIĞI VE BEDELLERİ BİLİNMEYEN) POŞETLERİN BİLDİRİMİ NASIL YAPILACAKTIR?

Plastik poşetlere ilişkin beyanname verilirken evvelce temin edilen, alım yeri adresi bilinmeyen poşetlere ya da vergi numarası bilinmeyen kaynaktan edinilen stok poşetlere ilişkin beyannamede "stoktan kullanım" ve benzeri ibareler girilerek stoktaki poşet adedi ve birim alış fiyatı girilecektir. Birim fiyatların belirlenmesi noktasında muhasebe kayıtlarının esas alınması gerekmekle birlikte bedelsiz olarak temin edilen plastik poşetler için temin bedeli değerinin -0- sıfır- olarak girilmesi gerekmektedir.

ÜRÜN SATIŞINDA POŞET KULLANMAYAN SATIŞ NOKTALARI BEYAN VERECEKLER Mİ?

Ancak plastik poşet kullanımı mevcut olan tüm satış noktalarının beyan yükümlülüğü vardır. Belirli dönemlerde plastik poşet satın almayan veya stoğunda ki plastik poşetleri kullananlar ile plastik poşet satışı yapmamış tüm satış noktaları da beyanda bulunacaklardır.