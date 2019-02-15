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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Adım Adım Ekonomi' programı kapsamında İzmir'de konuşuyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

TÜRKİYENİN GELECEĞİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ

Zorlu koşullar altında gerçekleştirilen bu kongrede tüm paydaşların söz alması en zor kkoşullar altında dahi müzakere işbirliği ve ortak akıldan vazgeçilmediğini göstermektedir. Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak Türkiyenin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. İhracat odaklı büyümeden, dev projelerden, ar-ge'lerden, kamu mali yapısından ve uluslararası ekonomi yönetiminin bir parçası olan Türkiye'den bahsediyoruz. Büyük bir kararlılıkla topyekün mücadelemize devam ediyoruz.

FİNANSAL DALGALANMALARI EN AZA İNDİRMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR DURUŞ SERGİLEDİK​

Son 5 yıla baktığımızda hedef hep ekonomiydi. 21013 yılında 12 bin doları geçip orta gelir grubundan çıkıp üst gelir grubuna girdiğimiz dönem mayıs ve haziran olaylarında yeni bir dönem başladı.



Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren finansal dalgalanmaları en aza indirmek için güçlü bir duruş sergiledik. Güçlü bir koordinasyon içine girdiğimiz bu süreçte, tüm zorluklara rağmen geride bıraktık.

CARİ AÇIKTAN CARİ FAZLAYA GEÇİŞTE TÜRKİYE GEÇİŞ DÖNEMİNE HIZLA YOL ALIYOR

Bu dönemin dengelenme için yeniden fırsat olarak gördük. 2021 yılı sonunda tüm hedefler doğrultusunda daha fazla yüksek katma değerli üretim yapan bir yapıya dönüşüm gerçekleştireceğini çok net görüyoruz. Dengelenme süreci başarılı şekilde sürdürülmektedir. Bugün geldiğimiz süreç Türkiye'nin bir daha bu durumlarla karşılaşmaması için çok kararlı adımlar atıldı. Cari açıktan cari fazlaya geçişte Türkiye geçiş dönemine hızla yol alıyor.

BU FAİZLER İYİ AMA YETERLİ DEĞİL, DAHA DA DÜŞECEK

Sadece ağustos ayından bugüne kadar kurda yaklaşık yüzde 30'a yakın bir iyileşme yaşadık. Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor. Dolarlar 8 TL olacak 10 TL olacak diyenler kara kara düşünüyor. 6 TL'den alanlar düşünsünler.

Bu yıl kalkınma ve yatırım müthiş bir noktaya gelecek. Exim Bank'ta da çok kısa sürede adım atacağız. Sermaye piyasalarının genişletilmesi, likiditenin gelişmesiyle, kamu bankaları harici sektörümüz daralma yaşadı. Son ihaleler ve iyileşmelerle çok sıkı bir likidite sürecini bankalar başlattı. Ocaktan daha iyi olacak, marttaki daha iyi olacak. Biraz bekleyelim Türkiye nisanda, ağustosta batar diyenlerin gemiden düşüp boğulacağı bir süreç.

TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK GÜÇLÜ MERAK ETMEYİN

Esnaflarla programdaydık. Sadece 3 ayda esnafımıza tahsis ettiğimiz limit IMF'ten konuşulan paralar kadar. Biz yüzde 4-5'ten likidite verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü merak etmeyin. Biz sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz. Kökleyerek durmak da yok, son sürat limiti aşmak da yok. Kırılganlıklara izin vermeyen bir stratejiyle ilerliyoruz.

YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ SAYESİNDE GÜÇLÜ ADIMLAR ATTIK

Amerika Çin arasındaki ticaret uyuşmazlık büyük bir fırsat. Zor bir yolda piyasa kurallarını ihlal etmeden ilerlemeye devam edeceğiz. Sadece gün kaybederler. Belirsizlik korku, sen boşver, üretime bak. Hemen piyasaya Türkiye hiç bu kadar cazip olmadı. Koordineli hareket ettik, yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde güçlü adımlar attık.

10 yıllık devlet tahvilimiz 100 puan aşağı indi. Kağıt almak için yabancı yatırımcı talebi oldu, bir ay bile sürmedi. Türkiye'de dengelenme çok güçlü şekilde ortaya konuluyor. Nisan ayıyla birlikte rahatlamanın güçlü hissedildiği, enflasyonun düşmesi ile, faizlerin de düştüğünü göreceğiz. Çok daha güzel günler Türkiye'yi bekliyor. Türkiye için 2019, 2018'den tecrübe ve derslerin çıkarıldığı tedbirlerin ortaya koyulduğu bir yıl olacak.

KÜRESEL EKONOMİK REKABETTE TÜRKİYE BİR ADIM ÖNE ÇIKACAK

Seçimden sonra kötü olacakmış, adam yapsa seçimden önce yapar, kazanmasınlar diye... Algı toparlanmanın geciktirilmeye çalışılması. Faizler, ekonomik gelişmeler her geçen gün daha iyiye gidecek.

Uzun yıllardır beklenen reformlarla özellikle küresel piyasalarda pozitif ayrışma ve güçlenme anlamında değil, küresel rekabette Türkiye'yi bir adım öne taşıyacak.Kalıcı bir vergi mimarisi... Rekabet koşullarını dönüştüren, sadeleşmiş, optimum vergi politikasıyla, halkın refahının güçlendiği bir vergi çalışması...