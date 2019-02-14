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  • 14.02.2019 11:56
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 11:56

Son fırsat! Süre yarın doluyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın girişim sermayesi fonları için sağlayacağı kaynaktan yararlanmak için son başvuru süresi yarın dolacak.

Son fırsat! Süre yarın doluyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığının Girişim Sermayesi Destekleme Programı kapsamında sağlayacağı kaynaktan yararlanmak isteyen girişim sermayesi fonlarının, yarın mesai bitimine kadar bakanlığa başvurması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilgili mevzuat kapsamında, girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması için yetkilendirildi.

Bundan dolayı bakanlık, TÜBİTAK tarafından yürütülen Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR Programı) çerçevesinde girişim sermayesi fonlarına kaynak taahhüdünde bulunacak.

Bu kapsamda, ilgili fonların tarafından yarın mesai saati bitimine kadar Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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