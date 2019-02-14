E-tanzim satış fiyatları ne kadar? Nasıl sebze meyve alınıyor?

Türkiye gündeminin önemli noktasında bulunan tanzim satışlarına internet üzerinden de başladı. Vatandaşlar şimdiden tanzim satışlarına yoğun ilgi gösteriyor. Tanzim satışlarıyla özellikle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışı düşürmek ve vatandaşları rahatlatmak hedefleniyor. Peki, e-tanzim satış fiyatları ne kadar? E-tanzimle nasıl sebze meyve alınır sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

E-TANZİM SATIŞLARI BAŞLADI

Tanzim satışlarına vatandaşlar tarafından oldukça fazla ilgi gösteriliyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışı düşürmek ve vatandaşları rahatlatmak amaçlı uygulamaya konulan tanzim satışları ePTTAVM üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışların ilerleyen dönemlerde online olarak yapılabileceğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle beraber, artık ePTTAVM online tanzim satışı başlamış durumda.

E-TANZİMLE NASIL SEBZE VE MEYVE ALINIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye'nin Pazaryeri Platformu epttavm.com'da başlatıyoruz." şeklinde konuştu.

E-TANZİM SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

İnternette satılan bazı sebzelerin fiyatı ise şöyle;

– Biber : 6 TL

– Patlıcan : 4.5 TL

– Salatalık: 4 TL

– Ispanak: 4 TL

– Havuç: 2.50 TL

– Maydonoz: 2.25 TL

– Patates : 2 TL

– Soğan: 2 TL