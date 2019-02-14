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  • 14.02.2019 10:34
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 10:34

lerin ücretini alabilir mi? Birikmiş izinler...

Yoğun iş temposu veya personel eksikliği nedeniyle çoğu çalışan, lerini tam olarak kullanamıyor. birikmiş izinlerin ücretini alabilir mi? Biriken izinler kullanılmadığı zaman yanar mı? Çalışanların yıllık izinleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde...



İş yoğunluğundan veya farklı nedenlerle hiç izin kullanamayanlar var. Çoğu izinler bir sonraki yıla devrediyor, biriktikçe birikiyor. Ancak bu hak kaybolmuyor.

İşçinin hakları 4857 sayılı İş Kanunu ile korunuyor. Buna göre; işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçi, yıllık izne hak kazanıyor.

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