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329 euroya 9 gün balkanlar

329 euroya 9 gün balkanlar
JOLLY, 329 eurodan başlayan fiyatlarla Büyük Balkanlar Turu düzenliyor. , , , , Aydın, 'den direkt çıkışlı olarak otobüs ile düzenlenen tur, 8 gece 9 gün sürüyor. Tatil severlerin bu turda ilk rotası Kavala - Selanik - Üsküp olacak. Tetova - Struga - Ohrid, Tiran - Podgorica, Budva - Kotor - Dubrovnik - Trebinje gibi rotaları izleyen 'nun devamında ise Mostar Köprüsü, Kuyumcular Çarşısı, Koska Mehmed Paşa Camii, Eski Hamam, Müslüm Bey Konağı, Başçarşı, Morica Han, Katolik Katedrali, Sinagog, Hüsrev Bey ve Ferhadiye Camileri olacak.

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