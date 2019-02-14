JOLLY, 329 eurodan başlayan fiyatlarla Büyük Balkanlar Turu düzenliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Denizli'den direkt çıkışlı olarak otobüs ile düzenlenen tur, 8 gece 9 gün sürüyor. Tatil severlerin bu turda ilk rotası Kavala - Selanik - Üsküp olacak. Tetova - Struga - Ohrid, Tiran - Podgorica, Budva - Kotor - Dubrovnik - Trebinje gibi rotaları izleyen Büyük Balkanlar Turu'nun devamında ise Mostar Köprüsü, Kuyumcular Çarşısı, Koska Mehmed Paşa Camii, Eski Hamam, Müslüm Bey Konağı, Başçarşı, Morica Han, Katolik Katedrali, Sinagog, Hüsrev Bey ve Ferhadiye Camileri olacak.
- Ekonomi
- 14.02.2019
- Gazete
329 euroya 9 gün balkanlar
- 2019 PTT personel alımı ne zaman? Hangi kadrolara memur alınacak?
- 16 bin dolarla çalışacak eleman arıyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.