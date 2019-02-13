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  • 13.02.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 12:22

"İddaa" ihalesi sonuçlandı

Kamuoyunda "İddaa" olarak bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının" özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması için düzenlenen ihalede, en iyi teklifi sundu.

Teşkilat Başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 11 Şubat Pazartesi günü, , İnteltek, Baltech İnvestment ve Best Gaming firmaları teklif verdi.

Bu firmalardan Baltech İnvestment ve Best Gaming'in teklifi ihale komisyonu tarafından uygun bulunmadı.

İhalenin ikinci ve son oturumunun ilk bölümünde 2 firmanın teklifleri açıldı. Hasılattan alınacak en düşük pay yüzdesine ilişkin İnteltek firması yüzde 1,4, Şans Girişim Ortak Girişimi ise yüzde 2,1 teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Ahmet Can Acaroğlu, 2 firmanın tekliflerini revize etmesi için ihaleye 30 dakikalık ara verdi. Aranın ardından Şans Girişim Ortak Girişimi yüzde 0,2, İnteltek firması da yüzde 0,5 şeklinde tekliflerini revize etti.

Nihai sonuç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

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