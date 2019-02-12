Oyuncu Wilma Elles, Türkiye'de gayrimenkul zengini çıktı. Kazancıyla Türkiye'de gayrimenkule yatırım yaptığını belirten ünlü oyuncu, "Türkiye'de 16 daire ve bir tane de dükkan aldım. Türkiye'de yaptığım yatırımlar en az ikiye katlandı. Yani 3 sene önce yatırım yapılan bir dairenin şimdi fiyatı iki katı yükseldi" dedi. Düsseldorf'taki Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'na katılan ünlü isimlerden Elles, "Türkiye, güneşli ve muhteşem tatil ülkesi. Kim orada yaşamak istemez ki. Bence harika. Emeklilik için mesela. Her zaman gayrimenkule yatırım yapıyorum; çünkü, oyuncu olarak çok yoğun çalışıyorum" diye konuştu.
- Ekonomi
- 12.02.2019
- Gazete
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