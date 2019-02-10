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Yılın ilk lideri

Yılın ilk lideri Renault
Otomativ Distribütörleri Derneğinden (ODD) edinilen verilere göre, 'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak ayında geçen yılın ocak ayına kıyasla yüzde 59,02 azalarak 14 bin 373 seviyesinde gerçekleşti. Satışlarda tüm kategorilerde ocak ayındaki azalış dikkati çekerken, Türkiye'de de üretim yapan Renault geçen yılı lider kapatmasının ardından a da ilk sırada girmeyi başardı. 2018 yılı ocak-aralık döneminde toplam pazarda satılan 630 bin 937 araçtan 85 bin 839 adetlik pay alan , yeni yılın ilk ayında ise toplam 14 bin 373 adetlik satıştan 2 bin 45 adet pay alarak ilk sıradaki yerini devam ettirdi. Fiat 2 bin 7 adetle ikinci, Ford bin 675 adetle üçüncü, bin 505 adetle dördüncü ve Hyundai bin 101 adetle beşinci sırada yer aldı.

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