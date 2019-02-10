Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Bazı bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarını 600 liraya kadar çıkarırken, bazıları da ücretsiz işlemler, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunuyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 lira veren de var. Böylece emekli 450, yakını 100 lira promosyon alabiliyor. Bugüne kadar promosyon almamış ya da promosyon alıp 3 yılını tamamlamış olanlar, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşuyor. Taahhütte bulunup promosyonu almış emeklilerin de isterlerse ortaya çıkan daha cazip teklifleri değerlendirme imkanı bulunuyor. Bu yıl emekli olacaklar ise ilk kez promosyon alacaklar. Yeni emekliler de bir bankayı seçip 3 yıllık maaş garantisi verdiklerinde promosyonları hemen hesaplarına yatırılıyor. Daha sonra ikinci promosyon için 3 yıl aynı bankadan maaş almak gerekiyor. Bankalar emeklilerin maaşlarını ödemek için birçok kolaylık sağlıyor.
HİZMETLERE DİKKAT
Ancak bunları iyi incelemek ya da diğer bankalarla karşılaştırmak gerekiyor. Sizi zor duruma düşürecek, kredi kartı, fatura ödeme şartı ya da kredi alma zorunluluğu gibi şartlar varsa o bankadan uzak durmanızda yarar var. Promosyonlar 3 yıllık maaş alma dışında şartsız ödendiği için ilave bir zorunluluğunuz bulunmuyor. Size en çok kolaylığı ve ödemeyi yapan bankayı seçmenizde fayda var.
HİZMETLERE DİKKAT
Ancak bunları iyi incelemek ya da diğer bankalarla karşılaştırmak gerekiyor. Sizi zor duruma düşürecek, kredi kartı, fatura ödeme şartı ya da kredi alma zorunluluğu gibi şartlar varsa o bankadan uzak durmanızda yarar var. Promosyonlar 3 yıllık maaş alma dışında şartsız ödendiği için ilave bir zorunluluğunuz bulunmuyor. Size en çok kolaylığı ve ödemeyi yapan bankayı seçmenizde fayda var.
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